Фестиваль лучших инклюзивных практик: названы победители регионального этапа

13 Май 2020 2020-05-13T18:39:18+03:00

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В Казани состоялся Конкурс инклюзивных методик в рамках федерального социального проекта «На урок — вместе», организаторами которого выступают компания Ingka Centres в России и РООИ «Перспектива» при поддержке Управления образования ИКМО г. Казани и ЧУ ДПО «Городской центр образования».

Уже во второй раз в Казани прошел Фестиваль лучших инклюзивных практик. В этом году финал состоялся в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Этот конкурс — площадка для обмена опытом в области инклюзивного образования, где педагоги делятся методиками успешного включения в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями.

Конкурс позволяет выявить наиболее эффективные решения для организации инклюзивного образования и воспитания, а также повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и престиж инклюзивного подхода к обучению.

В этом году участие в Фестивале лучших инклюзивных практик приняли участие школы, лицеи, гимназии и детские сады, которые участвуют в федеральном социальном проекте «На урок — вместе», и все образовательные учреждения, применяющие практики инклюзивного образования: 10 дошкольных образовательных учреждений, которые представили на конкурс 13 заявок от 31 педагога, воспитателей и специалистов ДОУ, а также 11 общеобразовательных школ, от которых поступило 11 заявок от 28 педагогов. Некоторые ДОУ отправляли на конкурс по 2-3 заявки.

Призером в номинации «Лучшие инклюзивные практики в детском саду» стали педагоги МБДОУ «Д/С № 12 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани с работой на тему: «Авторское многофункциональное дидактическое пособие «Радужный цветок» предназначено для детей с ОВЗ разновозрастной группы (3-7 лет)».

Призером в номинации «Лучшие инклюзивные практики в школе» стали педагоги МБОУ «Школа №1» Вахитовского района г. Казани с работой на тему: «Проект «Открытая школа» для обучающихся с расстройством аутистического спектра».

Валентина Чернявская, координатор проекта «На урок — вместе» в Казани: «В этом году педагоги школ, где успешно реализуются программы инклюзии, получили возможность представить свои практики. Радует, что с каждым годом все больше образовательных учреждений присоединяются к развитию инклюзивного образования, разрабатывают программы для совместного обучения детей с инвалидностью и без. Кроме того, у педагогов и воспитателей есть возможность передать свои знания и опыт коллегам из других образовательных учреждений».