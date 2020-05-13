В Ульяновской области зафиксировали пятый случай смерти от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T18:38:40+03:00

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Коронавирус подтвердился у жительницы Карсунского района Ульяновской области, умершей 9 мая. 25 апреля женщина обратилась в скорую помощь с симптомами ОРВИ, до этого она неделю лечилась дома. Пациентку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в инфекционное отделение Карсунской районной больницы, где диагностировали «внебольничную пневмонию».

– Больная получала лечение в полном объёме, в кислородной поддержки не нуждалась. 27 апреля по итогам первого теста у пациентки подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, больная была переведена в ЦК МСЧ. С 29 апреля по 9 мая в связи с отрицательной динамикой течения заболевания женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, – сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Состояние женщины осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. 9 мая состояние пациентки резко ухудшилось, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось. Проведенный по факту смерти повторный анализ подтвердил наличие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU