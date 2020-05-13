13 Май 2020 2020-05-13T16:06:59+03:00

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей в регионе пока не зарегистрировано. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это в 1,1 раза больше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

По данным на 12 мая, в Ульяновской области клещи покусали 279 человек. В прошлом году эта цифра была в 1,1 раза меньше - 253.

Больше всего случаев укуса клещей выявлено в Ульяновске (184). Оставшиеся случаи приходятся на Барышский (13), Мелекесский (15), Чердаклинский (11), Старомайнский (8), Новомалыклинский (7), Ульяновский (6), Сенгилеевский (5), Базаро-Сызганский (4), Вешкаймский (4), Майнский (4), Цильнский (4), Треньгульский (3), Павловский (2), Старокулаткинский (2), Кузоватовский (1), Николаевский (1) районы и Новоульяновск (4).

- Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей не зарегистрировано, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU