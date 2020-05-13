“Наши красоты, экологические особенности, достопримечательности...” : Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма в Чувашии

13 Май 2020 2020-05-13T16:45:38+03:00

По его мнению, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, открывают новые возможности для развития этого сектора экономики

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Врио главы Чувашии Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма республики. По его мнению, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, открывают новые возможности для развития этого сектора экономики.

- Направление имеет колоссальные перспективы. Наши красоты, экологические особенности, здравницы, достопримечательности, культурные ценности и традиции позволяют претендовать на то, чтобы на них обратили внимание жители страны. Все это надо собрать воедино и продвигать, чтобы люди, выбирая маршруты. Останавливали свой выбор на Чувашии, - заявил Николаев в ходе заседания регионального Оперативного штаба по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU