“Наши красоты, экологические особенности, достопримечательности...” : Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма в Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма республики. По его мнению, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, открывают новые возможности для развития этого сектора экономики.
- Направление имеет колоссальные перспективы. Наши красоты, экологические особенности, здравницы, достопримечательности, культурные ценности и традиции позволяют претендовать на то, чтобы на них обратили внимание жители страны. Все это надо собрать воедино и продвигать, чтобы люди, выбирая маршруты. Останавливали свой выбор на Чувашии, - заявил Николаев в ходе заседания регионального Оперативного штаба по экономическим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU