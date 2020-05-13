До конца года в Йошкар-Оле благоустроят 11 общественных территорий

13 Май 2020 2020-05-13T17:51:18+03:00

Среди городских объектов, которые приведут в порядок, один сквер и 10 пешеходных зон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь из них были выбраны горожанами

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До конца текущего года в Йошкар-Оле должны благоустроить 11 общественных территорий. Семь их них были выбраны горожанами в ходе голосования.

Так, в порядок скоро приведут сквер имени Свирина и прилегающую к нему пешеходную зону, а также пешеходные зоны на улицах Машиностроителей, Рядинина, Дружбы, Подольских Курсантов, Красноармейская, Свердлова, Зарубина, Молодежная и Гагарина (село Семеновка).

Отметим, что благоустройства будут выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU