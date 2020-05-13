До конца года в Йошкар-Оле благоустроят 11 общественных территорий
До конца текущего года в Йошкар-Оле должны благоустроить 11 общественных территорий. Семь их них были выбраны горожанами в ходе голосования.
Так, в порядок скоро приведут сквер имени Свирина и прилегающую к нему пешеходную зону, а также пешеходные зоны на улицах Машиностроителей, Рядинина, Дружбы, Подольских Курсантов, Красноармейская, Свердлова, Зарубина, Молодежная и Гагарина (село Семеновка).
Отметим, что благоустройства будут выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
ИСТОЧНИК KP.RU