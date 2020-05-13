2020-05-13T17:51:18+03:00
Общество

До конца года в Йошкар-Оле благоустроят 11 общественных территорий

Семь из них были выбраны горожанами
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Среди городских объектов, которые приведут в порядок, один сквер и 10 пешеходных зон.Среди городских объектов, которые приведут в порядок, один сквер и 10 пешеходных зон.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До конца текущего года в Йошкар-Оле должны благоустроить 11 общественных территорий. Семь их них были выбраны горожанами в ходе голосования.

Так, в порядок скоро приведут сквер имени Свирина и прилегающую к нему пешеходную зону, а также пешеходные зоны на улицах Машиностроителей, Рядинина, Дружбы, Подольских Курсантов, Красноармейская, Свердлова, Зарубина, Молодежная и Гагарина (село Семеновка).

Отметим, что благоустройства будут выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима
Фестиваль лучших инклюзивных практик: названы победители регионального этапа
Благоустройство “Голубых озер” в Казани потребует порядка 45 миллионов рублей
До конца года в Йошкар-Оле благоустроят 11 общественных территорий
В Татарстане задержали мужчину, кравшего деньги с банковских карт
В Ульяновской области зафиксировали пятый случай смерти от коронавируса
“Наши красоты, экологические особенности, достопримечательности...” : Олег Николаев оценил потенциал внутреннего туризма в Чувашии
В Ульяновской области клещи покусали 279 человек
В Чувашии резко выросло число безработных
В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в ограждениях балконной рамы
13 казанских электричек возобновят работу с 15 мая
Стадион “Спартак” в Чебоксарах отремонтируют за 32,8 миллиона рублей
В Чебоксарах во дворе многоэтажки обнаружили тело местного жителя
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
В Чувашии суд простил мужчину, по вине которого погиб человек
В Ульяновской области передали в суд дело об аварии с юными хоккеистами "Нефтянника"
В Казани приставы приостановили работу башенного крана
В Татарстане спасли бездомного мужчину во время пожара
В Ульяновской области иномарка столкнулась со скутером, один человек погиб
Режим самоизоляции в Татарстане: казанцы вновь могут гулять в парках и скверах
В Казани инспекторы ДПС потушили загоревшийся гараж