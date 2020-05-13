2020-05-13T14:15:30+03:00
Общество

Стадион “Спартак” в Чебоксарах отремонтируют за 32,8 миллиона рублей

Работы должны быть завершены к 1 ноября текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Стало известно, что спортивное ядро стадиона “Спартак” в Чебоксарах ждет капительный ремонт. Работы потребуют более 32,8 миллионов рублей. Тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проложить инженерные сети, установить оборудование для занятий легкой атлетикой, устроить легкоатлетические беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием и системой обогрева. Также капремонт включает в себя благоустройство территории.

Ремонт стадиона должен быть завершен к 1 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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