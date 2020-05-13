Стадион “Спартак” в Чебоксарах отремонтируют за 32,8 миллиона рублей

13 Май 2020 2020-05-13T14:15:30+03:00

Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок. Фото: Валерий РОМАНОВ

Работы должны быть завершены к 1 ноября текущего года

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Стало известно, что спортивное ядро стадиона “Спартак” в Чебоксарах ждет капительный ремонт. Работы потребуют более 32,8 миллионов рублей. Тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет проложить инженерные сети, установить оборудование для занятий легкой атлетикой, устроить легкоатлетические беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием и системой обогрева. Также капремонт включает в себя благоустройство территории.

Ремонт стадиона должен быть завершен к 1 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU