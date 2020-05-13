13 казанских электричек возобновят работу с 15 мая
С 15 мая возобновляется курсирование 13 пригородных поездов, соединяющих Казань с Вятскими Полянами, Сосновкой, Шеморданом, Свияжском, Албабой и Бирюлями.
Электрички будут ездить по следующему расписанию:
№6420 Казань – Вятские Поляны: отправление в 6.00, прибытие в 9.10;
№6425 Вятские Поляны – Казань: отправление в 11.53, прибытие в 15.11;
№6424 Казань – Сосновка: отправление в 12.07, прибытие в 15.33;
№6429 Сосновка – Казань: отправление в 16.06, прибытие в 19.44;
№6430 Казань – Шемордан: отправление в 19.30, прибытие в 21.45;
№6401 Шемордан – Казань: отправление в 4.12, прибытие в 6.35;
№6301 Казань – Свияжск: отправление в 6.37, прибытие в 7.46;
№6306 Свияжск – Казань: отправление в 8.02, прибытие в 9.23;
№6365 Казань – Албаба: отправление в 14.10, прибытие в 16.03;
№6366 Албаба – Казань: отправление в 16.29, прибытие в 18.24;
№6364 Албаба – Казань: отправление в 9.35, прибытие 11.30;
№6402 Казань – Бирюли: отправление в 7.18, прибытие в 8.17;
№6471 Бирюли – Васильево: отправление в 9.25, прибытие в 10.54.
ИСТОЧНИК KP.RU