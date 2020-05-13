В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в ограждениях балконной рамы

13 Май 2020 2020-05-13T15:10:38+03:00

ЧП произошло в квартире одного из многоэтажных домов на улице Гвардейская [фото]

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Вечером во вторник, 12 мая, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Гвардейская в Казани произошло ЧП. Четырехлетняя девочка просунула голову в ограждения балконной рамы и застряла. Родители вызывали на место спасателей.

- Прибывшие спасатели с помощью специнструмента раздвинули металлические прутья и освободили ребенка. Девочка была передана матери, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU