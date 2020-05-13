В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в ограждениях балконной рамы
ЧП произошло в квартире одного из многоэтажных домов на улице Гвардейская [фото]
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Вечером во вторник, 12 мая, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Гвардейская в Казани произошло ЧП. Четырехлетняя девочка просунула голову в ограждения балконной рамы и застряла. Родители вызывали на место спасателей.
- Прибывшие спасатели с помощью специнструмента раздвинули металлические прутья и освободили ребенка. Девочка была передана матери, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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