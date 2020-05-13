В Набережных Челнах полицейские выявили 248 нарушителей “масочного” режима

13 Май 2020 2020-05-13T19:47:11+03:00

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Во вторник, 12 мая, в Набережных Челнах прошел рейд по нарушению “масочного” режима. Так, было составлено 248 протоколов по статье “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”.

Так, 134 человека находились без медицинских масок и (или) перчаток в магазинах, 86 - в общественном транспорте. Еще 4 человека не использовали маску в общественном месте. Кроме того, один протокол составлен на юридическое лицо.

- Еще 23 нарушения выявлены полицейскими отдела экономической безопасности и противодействию коррупции совместно с Росгвардией. Так, 18 продавцов (среди них 1 парикмахер) осуществляли свою деятельность без средств индивидуальной защиты, один индивидуальный предприниматель допустил вход покупателя без маски. Еще четыре индивидуальных предпринимателя не обеспечили для граждан возможность обработки рук кожными антисептиками и соблюдение социальной дистанции и не нанесли специальные разметки, - сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса жители Татарстана должны носить медицинские маски на улице, в общественном транспорте и такси, а также во всех объектах розничной торговли. Перчатки же граждане должны носить в общественном транспорте и такси, а также во всех объектах розничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU