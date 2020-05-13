В Чувашии суд простил мужчину, по вине которого погиб человек

13 Май 2020 2020-05-13T12:47:21+03:00

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В одном из судов республики слушалось уголовное дело в отношении жителя Канаша, оказывающему услуги по сезонному обслуживанию котельной. Мужчину обвиняли в "Причинение смерти по неосторожности".

Как полагает следствие, 33-летний подсудимый привлек для оказания ему помощи в качестве кочегара 30-летнего горожанина. Но мужчина не обеспечил в котельной достаточную вентиляцию, в результате чего в ночь с 1 на 2 января кочегар скончался. Экспертиза показала, что потерпевший умер в результате отравления угарным газом.

Свою вину подсудимый признал, в содеянном раскаивался. Поскольку ему инкриминировалось преступление средней тяжести, то уголовное дело постановлением суда по его ходатайству прекращено. Мужчине назначили уголовный штраф в размере 120 тысяч рублей. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU