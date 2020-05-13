2020-05-13T13:45:53+03:00
Происшествия

В Чебоксарах во дворе многоэтажки обнаружили тело местного жителя

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемого удалось задержать в Нижегородской областиПодозреваемого удалось задержать в Нижегородской областиФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело по статье "Убийство" было возбуждено в Чебоксарах после того, как во дворе многоэтажки обнаружили тело местного жителя с ножевыми ранениями.

Как успели установить следователи, все произошло в 20.30 в воскресенье, 10 мая. Между 27-летним подозреваемым и его 37-летним знакомым возник конфликт, во время которого старший мужчина нанес потерпевшему не менее 4-х ударов ножом. Сразу после этого нападавший скрылся, а потерпевший скончался на месте через короткий промежуток времени.

Вскоре удалось не только установить личность злоумышленника, но и задержать его. Задерживать пришлось на территории Нижегородской области, куда подозреваемый скрылся после нападения. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель города Козловка Чувашской Республики, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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