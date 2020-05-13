В Чувашии резко выросло число безработных
Если в начале года их было 2 093, то сейчас - 10 299
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения региона сейчас – 3,51%.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:
По данным на 12 мая в Чувашии официально зарегистрированы 10 299 безработных (из них 483 гражданина предпенсионного возраста). Еще четыре месяца назад - в начале января - эта цифра составляла 2 093 (из них 341 гражданин предпенсионного возраста). Резкий рост числа безработных начался во второй половине апреля.
- Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения сейчас – 3,51%. Заявленная потребность в работниках - 3661 единица, - сообщает пресс-служба Центра занятости населения Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU