2020-05-13T12:14:11+03:00
Происшествия

В Ульяновской области передали в суд дело об аварии с юными хоккеистами "Нефтянника"

В результате аварии одному из пассажиров пришлось ампутировать руку
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: СК СУ по Ульяновской области
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Авария с участием автобуса HIGER произошла 29 февраля в 7.30 на территории Ульяновской области в Кузоватском районе области на автодороге "Ульяновск - Барыш". Там перевернулся автобус, в котором на соревнование везли детей - членов футбольного клуба "Нефтяник". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять детей и один взрослый. Одному мальчику в результате ДТП пришлось ампутировать руку.

По мнению следствия, авария произошла в результате нарушения ПДД водителем автобуса: он превысил установленную скорость и проигнорировал метеорологические условия в виде снегопада и порывистого бокового ветра, допустил выезд транспортного средства на обочину и опрокидывание его в кювет.

С места происшествия Фото: СК СУ по Ульяновской области

С места происшествияФото: СК СУ по Ульяновской области

Уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ульяновской области передали в суд дело об аварии с юными хоккеистами "Нефтянника"
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