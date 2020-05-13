В Ульяновской области передали в суд дело об аварии с юными хоккеистами "Нефтянника"

13 Май 2020 2020-05-13T12:14:11+03:00

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Авария с участием автобуса HIGER произошла 29 февраля в 7.30 на территории Ульяновской области в Кузоватском районе области на автодороге "Ульяновск - Барыш". Там перевернулся автобус, в котором на соревнование везли детей - членов футбольного клуба "Нефтяник". В результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять детей и один взрослый. Одному мальчику в результате ДТП пришлось ампутировать руку.

По мнению следствия, авария произошла в результате нарушения ПДД водителем автобуса: он превысил установленную скорость и проигнорировал метеорологические условия в виде снегопада и порывистого бокового ветра, допустил выезд транспортного средства на обочину и опрокидывание его в кювет.

С места происшествияФото: СК СУ по Ульяновской области

Уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU