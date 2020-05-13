В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными
Первые два автовладельцы платят по 10 руб./час, далее - 30 руб./час
Городские парковки были бесплатными с 28 марта из-за пандемии коронавируса и, как следствие, ограничений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений, муниципальные парковки в Чебоксарах некоторое время были бесплатными. Однако с сегодняшнего дня, 13 мая, они начали работать в штатном режиме и взимать с автовладельцев деньги.
Отметим, что муниципальные парковки работают с 8.00 до 20.00. Первые два автовладельцы платят по 10 руб./час, далее - 30 руб./час. В праздничные и выходные дни парковки работают бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU