2020-05-13T20:48:19+03:00
Общество

В Чебоксарах муниципальные парковки перестали быть бесплатными

Первые два автовладельцы платят по 10 руб./час, далее - 30 руб./час
Алина ГАБДУЛИНА
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Городские парковки были бесплатными с 28 марта из-за пандемии коронавируса и, как следствие, ограничений.Городские парковки были бесплатными с 28 марта из-за пандемии коронавируса и, как следствие, ограничений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса и введенных из-за этого ограничений, муниципальные парковки в Чебоксарах некоторое время были бесплатными. Однако с сегодняшнего дня, 13 мая, они начали работать в штатном режиме и взимать с автовладельцев деньги.

Отметим, что муниципальные парковки работают с 8.00 до 20.00. Первые два автовладельцы платят по 10 руб./час, далее - 30 руб./час. В праздничные и выходные дни парковки работают бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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