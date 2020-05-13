В Казани приставы приостановили работу башенного крана
Судебные приставы Советского районного суда столицы Татарстана исполнили решение суда о приостановлении деятельности башенного крана, установленного на строительной площадке. Во время судебного разбирательства выяснено, что строительной компанией были допущены ряд нарушений эксплуатации строительной техники, в том числе башенного крана.
Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» и приостановил деятельность башенного крана сроком на 30 суток.
Решение суда для принудительного исполнения поступило судебным приставам. Выехав по месту расположения, сотрудники службы опечатали кран, приостановив деятельность строительной техники, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. Руководство строительной компании предупреждено об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы крана.
ИСТОЧНИК KP.RU