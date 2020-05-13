2020-05-13T11:40:36+03:00
Общество

В Казани приставы приостановили работу башенного крана

Такое решение вынес суд
Лика ИСАЕВА
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Фото предоставлено УФССП ТатарстанаФото предоставлено УФССП ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Советского районного суда столицы Татарстана исполнили решение суда о приостановлении деятельности башенного крана, установленного на строительной площадке. Во время судебного разбирательства выяснено, что строительной компанией были допущены ряд нарушений эксплуатации строительной техники, в том числе башенного крана.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» и приостановил деятельность башенного крана сроком на 30 суток.

Решение суда для принудительного исполнения поступило судебным приставам. Выехав по месту расположения, сотрудники службы опечатали кран, приостановив деятельность строительной техники, сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. Руководство строительной компании предупреждено об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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