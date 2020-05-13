2020-05-13T11:13:41+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли бездомного мужчину во время пожара

От госпитализации пострадавший отказался
Лика ИСАЕВА
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Огонь разгорелся на втором этаже домаОгонь разгорелся на втором этаже домаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в двухэтажном заброшенном здании на улице 10 лет Татарстана в Елабуге начался 13 мая в 4.24. Пожарных вызвали очевидцы. Когда на место возгорания прибыли сотрудники МЧС Татарстана, то к ним обратились двое бездомных. Они во время начала возгорания находились в доме, но сумели самостоятельно выйти оттуда, но их приятель остался там.

В ходе тушения огня на мансардном этаже под вещами и одеждой возле окна обнаружен пострадавший 42-летний мужчина. Его с помощью спасательного устройства типа «Капюшон» вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

- После осмотра предварительно был поставлен диагноз - отравление угарным газом лёгкой степени, от госпитализации мужчина отказался, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорел пол на втором этаже неэксплуатируемого здания, в двух комнатах на общей площади 20 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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