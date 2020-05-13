В Ульяновской области иномарка столкнулась со скутером, один человек погиб
Во вторник, 12 мая, на 187 километре автодороги “Цивильск - Ульяновск в Ленинском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 23.45 51-летний водитель автомобиля “Киа Рио” не выбрал безопасную дистанцию и врезался в скутер, который двигался впереди.
- В результате ДТП неустановленный водитель скутера скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
В Ульяновске на улице Карла Маркса в этот день сбили велосипедиста. К счастью, 26-летняя девушка осталась жива. После ДТП она обратилась за медицинской помощью, но после обследования была отпущена домой.
- Управляя автомобилем «ВАЗ 2101» при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу и совершил наезд на велосипедиста, движущегося со встречного направления прямо, - отмечают автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU