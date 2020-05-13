Режим самоизоляции в Татарстане: казанцы вновь могут гулять в парках и скверах

13 Май 2020 2020-05-13T10:18:21+03:00

Кафе и кофеи ни в общественных пространствах пока работают только на вынос

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В Татарстане ослабили режим полной самоизоляции. Так, гражданам разрешили выходить на улицу без цифрового разрешения и даже гулять, но небольшими компаниями до двух человек.

Общественные пространства Казани уже готовы принять людей. Однако кафе и кофеи ни в городских парках и скверах пока работают только на вынос.

Отметим, что граждан обязали носить медицинские маски и перчатки и соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Также запрещено посещать детские и спортивные площадки.

- Наслаждайтесь, ведь на улице май и до лета подать рукой . Будьте здоровы и до встречи в парках! Мы очень скучали, - признаются в Дирекции парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU