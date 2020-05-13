Режим самоизоляции в Татарстане: казанцы вновь могут гулять в парках и скверах
В Татарстане ослабили режим полной самоизоляции. Так, гражданам разрешили выходить на улицу без цифрового разрешения и даже гулять, но небольшими компаниями до двух человек.
Общественные пространства Казани уже готовы принять людей. Однако кафе и кофеи ни в городских парках и скверах пока работают только на вынос.
Отметим, что граждан обязали носить медицинские маски и перчатки и соблюдать между собой дистанцию в полтора метра. Также запрещено посещать детские и спортивные площадки.
- Наслаждайтесь, ведь на улице май и до лета подать рукой . Будьте здоровы и до встречи в парках! Мы очень скучали, - признаются в Дирекции парков и скверов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU