В Казани инспекторы ДПС потушили загоревшийся гараж

13 Май 2020 2020-05-13T09:46:30+03:00

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Едва не остались без своего имущества жители частного дома в столице Татарстана. Едва 9 мая они уехали, как загорелся их гараж.

Дым, который просачивался из щелей, заметили сотрудники отдела ГИБДД УМВД Казани - капитан полиции Ленар Гилмутдинов и старший лейтенант полиции Азат Файзрахманов. Они, сообщив о происходящем в дежурную часть, немедленно бросились тушить возгорание - рядом стоял трехэтажный жилой дом. В течение нескольких минут с помощью огнетушителя и подручных средств пожар был потушен.

Вскоре на место ЧП подъехали и хозяева дома. Они узнали о пожара от соседей и выразили сотрудникам Госавтоинспекции слова искренней благодарности за оказанную помощь

Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции распространение огня удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU