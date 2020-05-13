В Марий Эл в аварии пострадал 16-летний водитель мопеда и его пассажир

13 Май 2020 2020-05-13T09:29:36+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 12 мая, в 22.00 на улице Осипенко в Козьмодемьянске. По предварительным данным, 16-летний житель города решил покататься на мопеде Motoland. Отсутствие у него водительских прав и навыков вождения не смутило молодого человека, он пригласил с собой покататься 15-летнего приятеля.

В результате подростки на мопеде не уступили дорогу автомобилю Nissan под управлением 19-летнего водителя на перекрестке равнозначных дорог - для мопеда это была помеха справа. В результате аварии пострадали несовершеннолетние водитель и 15-летний пассажир мопеда Motoland, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU