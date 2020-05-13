В Татарстане задержали мужчину, кравшего деньги с банковских карт

13 Май 2020 2020-05-13T17:39:33+03:00

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Сотрудники отдела «К» МВД Татарстана вышли на мужчину, который похищал деньги с банковских счетов татарстанцев. На подозреваемого 45-летнего нигде не работающего мужчину вышли после поступивших в полицию заявлений. Вкладчики одного из банков заявили, что с их счетов начали исчезать деньги. При этом сами хозяева карт никаких манипуляций с ними не совершали.

Проведенное расследование привело к злоумышленнику, который сумел получить незаконный доступ к базам данных сотовых операторов, расположенных в близости с отделениями одного из банков. Он перехватывал мобильный трафик абонентов. Умелец при помощи программного обеспечения собственной разработки получал ключ для дешифровки сообщений, создавал дубликаты сим-карт и перехватывал сообщения вместо потерпевших.

Получив доступ к он-лайн банку, злоумышленник похищал деньги через мобильные устройства, которые затем снимал в банкоматах.

- В общей сложности мужчина подозревается в 7 фактах противоправной деятельности, ущерб от которых составил 1 миллион 600 тысяч рублей, - сообщили в МВД Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU