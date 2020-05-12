Бюджет Чебоксар: минус 400 млн рублей

12 Май 2020 2020-05-12T16:21:42+03:00

Именно столько недосчитается бюджет столицы Чувашии в этом году по оценке заместителя главы администрации по экономическому развитию Владимира Яковлева, которую он озвучил на рабочем совещании под руководством главы администрации города Алексея Ладыкова

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Причина тому - ограничения, введенные в городе для предупреждения распространения коронавируса. В сложной ситуации, в которой оказались не только республика и ее столица, но и вся страна, Правительство Российской Федерации и руководство Чувашии принимают меры для поддержания бизнеса. В частности, снижены налоговые ставки, введена рассрочка при выкупе земельных участков, имущества, платежей за муниципальное имущество. Это не может не сказаться на исполнении доходной части бюджета: по прогнозу налоговой инспекции и специалистов Горкомимущества, сумма выпадающих доходов составит около 400 млн рублей. Это порядка 10% от собственных доходов города.

Алексей Ладыков отметил, что для Чебоксар это огромные средства:

- В рамках оптимизации затрат на 2020 год мы вынуждены сокращать расходы. После обсуждения с руководителями структурных подразделений приняли решение временно уменьшить лимиты бюджетных обязательств на 265 млн рублей.

В частности, приостанавливается финансирование разработки проектно-сметной документации по многим направлениям; снижаются расходы на ремонт дворов, дорог, тротуаров, ремонт детских садов, школ, дворцов культуры, учреждений спорта, оптимизируются коммунальные расходы. Руководитель администрации выразил надежду, что Чебоксары не останутся один на один с непростой ситуацией – правительства России и Чувашии оказывают финансовую поддержку субъектам и муниципалитетам, и Чебоксары смогут на нее рассчитывать: «Положение должно выровняться, и мы вернемся к финансированию тех статей расходов бюджета, на которые приостановили финансирование. Постоянно будет мониторить, смотреть за ситуацией, развитием событий, поступлением финансовой помощи в республику».