В Казани мужчина погиб в бетономешалке

12 Май 2020 2020-05-12T21:28:58+03:00

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Смертельный трагический случай на производстве произошел утром 11 мая в помещении формовочного цеха на улице Кутуя в столице Татарстана. Там смертельные травмы получил 36-летний рабочий.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как полагает следствие, пострадавший чистил резервуары бетоноприемника, когда с пульта управления один из них был приведен в движение. В результате этого рабочий был зажат между емкостями и все попытки провести реанимационные мероприятия оказались тщетными. Мужчина скончался до приезда врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU