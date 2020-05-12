До середины осени для всех видов транспорта перекрыли движение по трем улицам Казани

12 Май 2020 2020-05-12T21:06:57+03:00

Там будут проводить ремонтные работы

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В Казани до 14 октября ограничено движение по проезжей части и тротуарам проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспекта Хусаина Ямашева. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Проезд закрыт на участке от улицы Академика Завойского до третьей транспортной дамбы Советского района. Это связано с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU