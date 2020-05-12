2020-05-12T15:28:05+03:00
Происшествия

В Казани будут судить мужчину, захватившего семью в заложники и требовавшего виски, кокаин и газировку

Мужчина трижды ранил супругу ножом
Лика ИСАЕВА
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Мужчина ножом трижды ранил супругуМужчина ножом трижды ранил супругуФото: Александр ЧЕРНОВ
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В Ново-Савиновский районный суд столицы Татарстана передали уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он обвиняется по статьям "Захват заложников" и "Угроза убийством".

Все произошло 1 марта, когда злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с супругой в своей квартире на проспекте Хусаина Ямашева. Когда жена решила уйти к родным вместе с двумя несовершеннолетними детьми. то муж не впустил в квартиру брата супруги и отказался выпускать ее саму. От родственников супруги он потребовал принести виски и кокаин.

Пока с ним шли переговоры, обвиняемый избил жену, трижды ранил ее ножом и пообещал ее убить.

Когда на место прибыли полицейские, то мужчина потребовал от стражей порядка 10 млн рублей, кокаин, виски и безалкогольный газированный напиток за освобождение заложников. В случае отказа мужчина угрожал физической расправой над заложниками и подорвать находящийся в квартире газового баллона.

Переговоры шли несколько часов, злоумышленника задержали и доставлен в отдел полиции.

- Свою вину обвиняемый частично признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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