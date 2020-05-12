2020-05-12T18:15:36+03:00
Происшествия

В Татарстане оштрафовали владельца кафе, которое работало во время режима самоизоляции

Полицейские застали там любителей кальяна
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
За неповиновение мужчину арестовалиЗа неповиновение мужчину арестовалиФото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

Во время режима самоизоляции полицейские Альметьевска выявили кафе, расположенное на улице Базовая. Стражи порядка зашли в кафе ночью, и увидели там компанию, которая выпила спиртное и курила кальян.

На законные требования сотрудников полиции закрыть заведение владелец начал оскорблять полицейских и оказывать физическое сопротивление, сообщили в МВД Татарстана.

На владельца кафе составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мужчину отправили под арест на 5 суток.

Но это еще не все. Пятеро посетителей заведения за совершение хулиганских действий были привлечены к административной ответственности и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.

В отношении посетителей и 4 сотрудников заведения были подготовлены материалы для привлечения нарушителей по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По решению альметьевского городского суда предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен административный штраф 40000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Чувашии собираются потратить более 10 миллионов рублей, чтобы узнать состояние дорог в регионе
В Йошкар-Оле на предприятии была травмирована женщина
В Казани продлили работу семи электричек
Тренер «Ак Барса» о новичке: я хотел видеть Стефана и в «Локомотиве», но тогда не срослось
Из-за коронавируса бюджет Чебоксар может лишиться 400 миллионов рублей
В Татарстане оштрафовали владельца кафе, которое работало во время режима самоизоляции
2021 год в Чувашии посветят трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей
В Татарстане муж потребовал близости от жены, и получил смертельный удар ножом
На этой неделе в Татарстане похолодает и будет ветрено
В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку
Бюджет Чебоксар: минус 400 млн рублей
Из Казани возобновили межмуниципальные автобусные рейсы
В Марий Эл погиб водитель Nissan, опрокинувшись на скорости
В Казани будут судить мужчину, захватившего семью в заложники и требовавшего виски, кокаин и газировку
В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей