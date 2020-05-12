В Татарстане оштрафовали владельца кафе, которое работало во время режима самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T18:15:36+03:00

За неповиновение мужчину арестовали Фото: МВД по РТ

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Во время режима самоизоляции полицейские Альметьевска выявили кафе, расположенное на улице Базовая. Стражи порядка зашли в кафе ночью, и увидели там компанию, которая выпила спиртное и курила кальян.

На законные требования сотрудников полиции закрыть заведение владелец начал оскорблять полицейских и оказывать физическое сопротивление, сообщили в МВД Татарстана.

На владельца кафе составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мужчину отправили под арест на 5 суток.

Но это еще не все. Пятеро посетителей заведения за совершение хулиганских действий были привлечены к административной ответственности и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.

В отношении посетителей и 4 сотрудников заведения были подготовлены материалы для привлечения нарушителей по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

По решению альметьевского городского суда предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен административный штраф 40000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU