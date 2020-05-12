2020-05-12T18:36:58+03:00
Экономика

Из-за коронавируса бюджет Чебоксар может лишиться 400 миллионов рублей

Это порядка 10% от собственных доходов города
Алина ГАБДУЛИНА
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Долги по аренде городского имущества и земли сейчас составляют порядка 155 миллионов рублей.Долги по аренде городского имущества и земли сейчас составляют порядка 155 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за пандемии коронавируса и кризиса бюджет Чебоксар может потерять около 400 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе рабочего совещания в мэрии города.

Сейчас горбюджет исполнен в размере 2,5 миллиардов рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, доходы снизились на 125,6 миллионов рублей. Неналоговые доходы от использования имущества и земли с начала 2020 года составили 263 миллиона рублей. Долги по аренде сейчас составляют порядка 155 миллионов рублей, часть из которых взыскать уже невозможно, так как имущество принадлежит организациям-банкротам.

По прогнозам специалистов , сумма выпадающих доходов составит около 400 миллионов рублей А это - примерно 10% от собственных доходов Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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