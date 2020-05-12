Жителям Чувашии разрешили гулять, но только в медицинских масках

12 Май 2020 2020-05-12T13:45:46+03:00

К общественным местам, где нужно носить маски, относятся различные магазины, общественный транспорт и такси, а также медучреждения, аптеки и парикмахерские. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Во вторник, 12 мая, врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе. Так, людей обязали носить медицинские маски в общественных местах, к которым относятся магазины, общественный транспорт и такси, а также медучреждения, аптеки и парикмахерские.

Вместе с тем, жителям Чувашии разрешили заниматься спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении дистанции, гулять на улице (также не более двух человек вместе).

- Родители могут выходить на улицу вместе с детьми вне зависимости от их количества, но только при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) от других граждан. Детские площадки и места массового посещения остаются закрытыми, - сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Отметим, что список предприятий и организаций, которым разрешено работать, не изменился. В ближайшее время он не будет расширен.

ИСТОЧНИК KP.RU