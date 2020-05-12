2020-05-12T17:26:09+03:00
Общество

На этой неделе в Татарстане похолодает и будет ветрено

В республике также обещают небольшие дожди
Алина ГАБДУЛИНА
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13 мая в регионе ожидается сильный южный ветер порывами до 17 м/с, а местами и вовсе гроза с усилениями ветра до 22 м/с.13 мая в регионе ожидается сильный южный ветер порывами до 17 м/с, а местами и вовсе гроза с усилениями ветра до 22 м/с.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Едва жителям Татарстана разрешили выходить на улицу без цифровых разрешений и даже гулять, погода начала портится. Так, на этой неделе в республике обещают похолодание.

По данным регионального Гидрометцентра, в среду, 13 мая, ожидается сильный южный ветер порывами до 17 м/с, а местами и вовсе гроза с усилениями ветра до 22 м/с. Температура воздуха при этом ночью будет колебаться от +8 до +13, днем - от +19 до +24.

В четверг, 14 мая, на улице будет прохладнее - от +3 до +8 ночью и от +12 до +18 днем. Ночью-утром небольшой, местами умеренный дождь. Тогда же ветер северо-западный, западный сильный порывами 15-20 м/с. Днем порывы ветра не перейдут отметку в 15 м/с.

В пятницу, 15 мая, погода та же. Однако днем в республике прогнозируется небольшой дождь и ветер до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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