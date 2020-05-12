2020-05-12T20:59:32+03:00
Происшествия

В Ульяновске пропал 50-летний Виктор Радаев

О местонахождении мужчины ничего не известно с 6 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске ищут 50-летнего Виктора Радаева, проживающего в Железнодорожном районе. Мужчина перестал выходить на связь с близкими еще 6 марта. Однако ориентировка на него у членов поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" появилась только сейчас.

Известно, что Виктор ростом около 177 сантиметров имеет плотное телосложение, серо-голубые глаза. Мужчина пострижен налысо. На момент пропажи на нем была черная куртка, светло-серые джинсы и черные ботинки.

Пропавший может находиться в другом районе. Всех, кто видел его, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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