2020-05-12T16:47:39+03:00
Спорт

Квартальнов: на самоизоляции читаю биографии футбольных менеджеров

Тренер «Ак Барса» рассказал, как проводит время дома
Наиля ГАЛИМОВА
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Дмитрий Квартальнов.Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в интервью КХЛ рассказал, как проводит время на самоизоляции. Специалист отметил, что занимается в небольшой тренажёрном зале, оборудованном в подвале загородного дама практически каждый день. Также рассказал, каково подписывать контракты с новичками не лично, а через видеоконференцию.

– У меня всегда с собой ноутбук. Если нужны были файлы по игрокам, это делал видеооператор. Конечно, иногда мы встречались с хоккеистами и лично, но какие-то моменты можно решить и по телефону, – передает слова Квартального официальный сайт КХЛ. – Стал читать гораздо больше книжек, и смотрю много фильмов про войну. Читаю в основном биографии футбольных менеджеров сэра Алекса Фергюссона, Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолу. Ну, и жена подкинула пару интересных детективчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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