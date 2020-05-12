2020-05-12T12:51:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые центры в Чувашии пока не будут возобновлять свою работу

Для перехода к снятию ограничений регион должен соответствовать ряду критерий
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее ТЦ были закрыты из-за пандемии коронавируса.Ранее ТЦ были закрыты из-за пандемии коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На прошлой неделе глава Минэкономразвития Чувашии Иван Моторин заявил, что с 12 мая в регионе могут возобновить работу торговые центры. Ведомство надеялось на поддержку инициативы региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Вот только в понедельник, 12 мая, врио главы республики Олег Николаев на еженедельном совещании сообщил, что об открытии ТЦ никакой речи идти не может. Ведь для перехода к снятию ограничений регион должен соответствовать ряду критерий.

Первый - коэффициент распространения вируса должен быть равен 1 (сейчас в Чувашии эта цифра - 1,28). Второй - свободные койки в системе здравоохранения должны составлять не менее 50% от общего количества (сейчас в регионе это 30%).

Третий - из 100 тысяч человек населения тесты на COVID-19 должны быть проведено 70 людям. На данный момент это единственный критерий, под который подпадает Чувашия, где на 100 тысяч человек тесты проводятся 75 людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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