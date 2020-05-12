В Казани продлили работу семи электричек

12 Май 2020 2020-05-12T19:20:04+03:00

Они соединяют столицу Татарстана с Арском, Свияжском и Тюрлемой

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С 12 мая продлевается курсирование 7 пригородных поездов, соединяющих Казань с Арском, Свияжском и Тюрлемой.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

№6404 Казань – Арск отправлением в 8.15, прибытием в 9.57 ежедневно;

№6407 Арск – Казань отправлением в 10.55, прибытием в 12.39 ежедневно;

№6001 Казань – Тюрлема отправлением в 8.10, прибытием в 9.50 по субботам и воскресеньям;

№ 6001 Казань – Свияжск отправлением в 8.10, прибытием в 9.23 с понедельника по пятницу;

№6437 Арск – Казань отправлением в 17.00, прибытием в 18.48 ежедневно;

№6355 Казань – Свияжск отправлением в 10.28, прибытием в 11.50 ежедневно;

№6356 Свияжск – Казань отправлением в 14.20, прибытием в 15.35 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU