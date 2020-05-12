В Марий Эл погиб водитель Nissan, опрокинувшись на скорости

12 Май 2020 2020-05-12T15:47:45+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая в 5.00 на 5 километре автодороги «Обход поселка Куяр» в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки Nissan превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на обочину, где перевернулся.

Во время аварии водитель получил смертельные травмы, и скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. По факту смертельной аварии проводится расследование сотрудниками ГСУ МВД Марий Эл по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» .

ИСТОЧНИК KP.RU