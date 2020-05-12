Из Казани возобновили межмуниципальные автобусные рейсы

12 Май 2020 2020-05-12T15:54:46+03:00

Частота и регулярность выполнения рейсов будут корректироваться в зависимости от количества пассажиров. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Все пассажиры обязаны быть в масках

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С 12 мая в Татарстане возобновили регулярные межмуниципальные автобусные маршруты. Пассажирам необходимо иметь средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Контролировать соблюдение санитарных требований будут перевозчики.

- Частота и регулярность выполнения рейсов будут корректироваться в зависимости от количества пассажиров – с учетом требований Роспотребнадзора, - отметили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в транспортных предприятиях, на автовокзалах и автостанциях проведена дезинфекция помещений и транспортных средств, нанесены ограничительные полосы для соблюдения социальной дистанции между посетителями. Также персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU