2020-05-12T18:53:54+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» о новичке: я хотел видеть Стефана и в «Локомотиве», но тогда не срослось

По словам тренера Да Коста должен помочь усилить игру первой спецбригады большинства
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Дмитрий Квартальнов.Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В первые дни межсезонья «Ак Барс» совершил ряд трансферов, один из которых – переход Стефана Да Коста. Его главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал пресс-службе КХЛ.

– Он обладает определённым уровнем мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь, он должен помочь нам в этом компоненте, – передает слова Дмитрия Квартального официальный сайт Лиги. – Хотелось бы улучшить большинство. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Чувашии собираются потратить более 10 миллионов рублей, чтобы узнать состояние дорог в регионе
В Йошкар-Оле на предприятии была травмирована женщина
В Казани продлили работу семи электричек
Тренер «Ак Барса» о новичке: я хотел видеть Стефана и в «Локомотиве», но тогда не срослось
Из-за коронавируса бюджет Чебоксар может лишиться 400 миллионов рублей
В Татарстане оштрафовали владельца кафе, которое работало во время режима самоизоляции
2021 год в Чувашии посветят трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей
В Татарстане муж потребовал близости от жены, и получил смертельный удар ножом
На этой неделе в Татарстане похолодает и будет ветрено
В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку
Бюджет Чебоксар: минус 400 млн рублей
Из Казани возобновили межмуниципальные автобусные рейсы
В Марий Эл погиб водитель Nissan, опрокинувшись на скорости
В Казани будут судить мужчину, захватившего семью в заложники и требовавшего виски, кокаин и газировку
В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей