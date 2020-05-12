Тренер «Ак Барса» о новичке: я хотел видеть Стефана и в «Локомотиве», но тогда не срослось

12 Май 2020 2020-05-12T18:53:54+03:00

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В первые дни межсезонья «Ак Барс» совершил ряд трансферов, один из которых – переход Стефана Да Коста. Его главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал пресс-службе КХЛ.

– Он обладает определённым уровнем мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь, он должен помочь нам в этом компоненте, – передает слова Дмитрия Квартального официальный сайт Лиги. – Хотелось бы улучшить большинство. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось.

ИСТОЧНИК KP.RU