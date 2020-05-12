2020-05-12T18:03:11+03:00
Общество

2021 год в Чувашии посветят трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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2021 год в Чувашии станет Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.

Кабинету министров республики поручено образовать оргкомитет по проведению в Чувашии года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и утвердить его состав. Кроме того, необходимо разработать и утвердить план основных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Отметим, что в будущем году исполняется 80 лет с начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, оборонявших регион от фашистских захватчиков. Над их возведением трудились порядка 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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