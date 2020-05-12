В Казани временно ограничили движение транспорта по двум улицам

12 Май 2020 2020-05-12T11:56:13+03:00

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Казанских автомобилистов предупреждают об изменениях в дорожной сети города. Так, временно ограничено движение транспорта по улицам Болотникова и Фрунзе. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До 30 сентября закрыты для движения проезжая часть и тротуары улиц Болотникова и Фрунзе, на участке от улицы Чкалова до кольцевого движения в Кировском районе города.

- Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU