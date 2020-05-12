Квартальнов о жестком потолке зарплат в КХЛ: Рад, что многие ребята согласились подрезаться в финансовом плане

12 Май 2020 2020-05-12T12:16:39+03:00

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30 апреля КХЛ объявила о том, что с сезона 2020/2021 вводится жесткий потолок заработных плат в размере 900 миллионов рублей. В интервью Лиге главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отметил, что из-за потолка зарплат от казанцев в питерский СКА перешел форвард Эмиль Галимов.

– Мы вообще хотели сохранить весь состав, с момента моего прихода в Казань у нас пришло 18 новых хоккеистов. Это очень много, хорошо, что мы сработались и многое срослось. Жаль, что не удалось избежать утечек. Думаю, в ситуации с Эмилем Галимовым это как раз и сказалось. Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию, и согласились подрезаться в финансовом плане, – передает слова наставника казанцев официальный сайт КХЛ. – Ребята уже знают наши требования, мы хорошо изучили сильные стороны каждого из них. Эмилю я могу пожелать удачи в другой команде, чтобы в СКА он играл также результативно.

В целом, личную позицию насчёт потолка зарплат в Лиге тренер описал словами: «Это хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU