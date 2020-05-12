2020-05-12T20:31:36+03:00
Общество

Власти Чувашии собираются потратить более 10 миллионов рублей, чтобы узнать состояние дорог в регионе

Диагностика дорог будет состоять из пяти этапов
Алина ГАБДУЛИНА
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Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 маяИсполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 маяФото: Валерий РОМАНОВ
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В Чувашии проведут диагностику автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Это потребует 10, 4 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, диагностика дорог будет состоять из пяти этапов: подготовительные работы, сбор исходной информации, полевые работы, камеральные работы с оценкой состояния обследованных дорог, обоснованием и назначением ремонтных мероприятия, а также формирование (обновление) базы данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, оформление отчетных материалов.

Отметим, что общая протяженность дорог, подлежащих обследованию — 1 506 795 километров.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 21 мая. Работу он должен будет выполнить до 30 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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