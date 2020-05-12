В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку

12 Май 2020 2020-05-12T16:57:53+03:00

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Несчастный случай произошел 11 мая, в воскресенье, в Димитровграде Ульяновской области. В службу "101" позвонил 16-летний подросток и рассказал, что его 12-летний оказался в "плену" металлической решетки. Нога несовершеннолетнего провалилась сквозь прутья и самостоятельно вытащить они ее не могут.

На место экстренно прибыли пожарные-спасатели 5 пожарно-спасательной части МЧС Ульяновской области. С помощью специнструментов они разжали прутья решётки и освободили ногу.

С места происшествияФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Помощь медиков мальчику не потребовалась. После профилактической беседы он отправился вместе с друзьями гулять.

ИСТОЧНИК KP.RU