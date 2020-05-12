2020-05-12T16:57:53+03:00
Происшествия

В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку

Вызволяли его из "плена" сотрудники МЧС региона
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На помощь ребенку пришли спасателиНа помощь ребенку пришли спасателиФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел 11 мая, в воскресенье, в Димитровграде Ульяновской области. В службу "101" позвонил 16-летний подросток и рассказал, что его 12-летний оказался в "плену" металлической решетки. Нога несовершеннолетнего провалилась сквозь прутья и самостоятельно вытащить они ее не могут.

На место экстренно прибыли пожарные-спасатели 5 пожарно-спасательной части МЧС Ульяновской области. С помощью специнструментов они разжали прутья решётки и освободили ногу.

С места происшествия Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

С места происшествияФото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Помощь медиков мальчику не потребовалась. После профилактической беседы он отправился вместе с друзьями гулять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане муж потребовал близости от жены, и получил смертельный удар ножом
На этой неделе в Татарстане похолодает и будет ветрено
В Ульяновской области нога 12-летнего ребенка провалилась в решетку
Бюджет Чебоксар: минус 400 млн рублей
Из Казани возобновили межмуниципальные автобусные рейсы
В Марий Эл погиб водитель Nissan, опрокинувшись на скорости
В Казани будут судить мужчину, захватившего семью в заложники и требовавшего виски, кокаин и газировку
В Татарстане сельские жители безвозмездно получили рассаду и семена на 10 миллионов рублей
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
На маршруты вышли 60% казанских автобусов, троллейбусов и трамваев
Жителям Чувашии разрешили гулять, но только в медицинских масках
"Халява" закончилась: Муниципальные парковки в Казани вновь стали платными
Торговые центры в Чувашии пока не будут возобновлять свою работу
В Ульяновске мужчина вскрыл чужой автомобиль и уснул в нем
Квартальнов: на самоизоляции читаю биографии футбольных менеджеров
Квартальнов о жестком потолке зарплат в КХЛ: Рад, что многие ребята согласились подрезаться в финансовом плане
В Казани временно ограничили движение транспорта по двум улицам
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
В Татарстане ревнивец сжег иномарку соперника
В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пострадал водитель
В Ульяновске пропал 27-летний Антон Федоренко
В Казани разыскивают водителя скутера, скрывшегося после наезда на женщину
В Татарстане утонул мужчина
В Казани водитель-нарушитель устроила аварию с тремя пострадавшими
В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее
В Ульяновской области "пьяный" лихач врезался в придорожную часовню
В заброшенной бане обнаружили тело 56-летнего мужчины
В Татарстане разыскивают рыбака, упавшего с лодки на реке Кама