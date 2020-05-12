В Татарстане ревнивец сжег иномарку соперника
В ночь на 11 мая сгорела иномарка "Хёндэ Санта Фэ", принадлежащая 55-летнему жителю Чистополя. Автомобиль восстановлению не подлежит, экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Под подозрение попал 42-летний житель села Татарская Багана. Во время допроса он признался, что приревновал свою супругу к владельцу иномарки, и решил так отомстить.
Подозреваемый на время следствия находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»