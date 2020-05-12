В Татарстане ревнивец сжег иномарку соперника

12 Май 2020 2020-05-12T11:11:09+03:00

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В ночь на 11 мая сгорела иномарка "Хёндэ Санта Фэ", принадлежащая 55-летнему жителю Чистополя. Автомобиль восстановлению не подлежит, экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества". Под подозрение попал 42-летний житель села Татарская Багана. Во время допроса он признался, что приревновал свою супругу к владельцу иномарки, и решил так отомстить.

Подозреваемый на время следствия находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU