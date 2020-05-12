2020-05-12T12:31:01+03:00
Происшествия

В Ульяновске мужчина вскрыл чужой автомобиль и уснул в нем

Полицейских вызвал владелец авто, который наблюдал за происходящим из окна
Алина ГАБДУЛИНА
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Прибывшие на место правоохранители задержали 66-летнего местного жителя.Прибывшие на место правоохранители задержали 66-летнего местного жителя.Фото: Олег ЗОЛОТО
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10 мая житель Ульяновска, находясь в квартире, услышал звуки сирены своей машины. Выглянув из окна, он увидел, как незнакомец пытается открыть его авто. Мужчина незамедлительно позвонил в полицию и сообщил о происходящем.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии города, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о незаконном завладении транспортным средством около жилого дома на бульваре Пензенский Заволжского района. Немедленно стражи порядка направились по указанному адресу, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

Когда росгвардейцы вместе с сотрудниками полиции прибыли на место, они увидели, что взломщик уснул в салоне автомобиля. Им оказался 66-летний местный житель. Мужчина был задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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