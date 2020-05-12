В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пострадал водитель

12 Май 2020 2020-05-12T10:47:07+03:00

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Утром в понедельник, 11 мая, на 170 километре 986 метре автодороги “Цивильск - Ульяновск” произошла авария с участием автомобиля “Дацун Ми-До”. 59-летний мужчина за рулем легковушки нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и съехал в кювет, где авто опрокинулось.

- В результате ДТП водитель госпитализирован, - сообщают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.

Судя по фотографиям, серьезно пострадала и иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU