В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась, пострадал водитель
Авария произошла накануне на 170 километре 986 метре автодороги “Цивильск - Ульяновск”
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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Утром в понедельник, 11 мая, на 170 километре 986 метре автодороги “Цивильск - Ульяновск” произошла авария с участием автомобиля “Дацун Ми-До”. 59-летний мужчина за рулем легковушки нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и съехал в кювет, где авто опрокинулось.
- В результате ДТП водитель госпитализирован, - сообщают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.
Судя по фотографиям, серьезно пострадала и иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU