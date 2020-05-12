В Казани разыскивают водителя скутера, скрывшегося после наезда на женщину

12 Май 2020 2020-05-12T09:50:12+03:00

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Наезд на 34-летнюю женщину произошел 11 мая в 20.27 на перекрестке улиц Проспект Победы - Минская в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель скутера при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

- Водитель скутера с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила травму головы, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД Казани. - Госавтоинспекция просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU