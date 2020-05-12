В Татарстане утонул мужчина

12 Май 2020 2020-05-12T09:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 11 мая в 17.47 на реке Зай в Нижнекамском районе республики. В службу "112" позвонили очевидцы, который рассказали, что вблизи ДОЛ "Чайка" тонет мужчина.

На место прибыли спасатели, которые обнаружили в 90 метрах от берега возле села Нижнее Афанасово двух мужчин - 25-летнего и 43-летнего. Они рассказали, что все втроем они пили спиртное на берегу реки. В какой-то момент их 41-летний приятель отправился купаться и начал тонуть. Затем он скрылся под водой.

Друзья отправились его спасать, но застряли в заливных лугах.

Тело погибшего обнаружили и доставили на берег, где передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Место происшествия не оборудовано для купания, аншлаги не установлены, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU