2020-05-12T08:46:38+03:00
Происшествия

В Казани водитель-нарушитель устроила аварию с тремя пострадавшими

На место аварии вызывали "скорую"
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в Вахитовском районе КазаниАвария произошла в Вахитовском районе КазаниФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая в 16.50 в Вахитовском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Профсоюзная-Университетская столкнулись два иномарки - "Шкода Октавиа" и "Фольксваген Джетта". Чешской легковушкой управляла 34-летняя женщина, которая, по предварительным данным, грубо нарушила правила дорожного движения - она не уступила дорогу автомобилю "Фольксваген Джетта", который следовал по главной.

В результате столкновения "Шкода Октавиа" врезалась еще и в дорожный знак.

Травмы различной степени тяжести получили 27-летний водитель "Фольксваген", и две его пассажирки - 47-летняя и 23-летняя женщины, сообщили в ОГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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