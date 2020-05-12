В Казани водитель-нарушитель устроила аварию с тремя пострадавшими
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая в 16.50 в Вахитовском районе столицы Татарстана. На перекрестке улиц Профсоюзная-Университетская столкнулись два иномарки - "Шкода Октавиа" и "Фольксваген Джетта". Чешской легковушкой управляла 34-летняя женщина, которая, по предварительным данным, грубо нарушила правила дорожного движения - она не уступила дорогу автомобилю "Фольксваген Джетта", который следовал по главной.
В результате столкновения "Шкода Октавиа" врезалась еще и в дорожный знак.
Травмы различной степени тяжести получили 27-летний водитель "Фольксваген", и две его пассажирки - 47-летняя и 23-летняя женщины, сообщили в ОГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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