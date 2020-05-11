2020-05-11T20:14:51+03:00
Происшествия

В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее

Их откопали спасатели МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Несчастный случай произошел сегодня, 11 мая, в Кировском районе столицы республики. Там в траншее на глубине трех метров на улице Жуковка возле дома №14 работали двое мужчин. В какой-то момент их полностью засыпало грунтом. На происшествие вызвали спасателей МЧС Татарстана и медиков.

Еще до приезда спасателей товарищей пытались откопать коллеги, но безуспешно.

Спасенных передали медикам Фото: МЧС Татарстана

Спасенных передали медикамФото: МЧС Татарстана

Приехавшие на место происшествия специалисты ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана сумели быстро и слаженно провести операцию по откапыванию пострадавших, их подняли на поверхность и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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