В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее

11 Май 2020 2020-05-11T20:14:51+03:00

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Несчастный случай произошел сегодня, 11 мая, в Кировском районе столицы республики. Там в траншее на глубине трех метров на улице Жуковка возле дома №14 работали двое мужчин. В какой-то момент их полностью засыпало грунтом. На происшествие вызвали спасателей МЧС Татарстана и медиков.

Еще до приезда спасателей товарищей пытались откопать коллеги, но безуспешно.

Спасенных передали медикамФото: МЧС Татарстана

Приехавшие на место происшествия специалисты ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана сумели быстро и слаженно провести операцию по откапыванию пострадавших, их подняли на поверхность и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU