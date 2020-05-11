В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее
Несчастный случай произошел сегодня, 11 мая, в Кировском районе столицы республики. Там в траншее на глубине трех метров на улице Жуковка возле дома №14 работали двое мужчин. В какой-то момент их полностью засыпало грунтом. На происшествие вызвали спасателей МЧС Татарстана и медиков.
Еще до приезда спасателей товарищей пытались откопать коллеги, но безуспешно.
Спасенных передали медикамФото: МЧС Татарстана
Приехавшие на место происшествия специалисты ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана сумели быстро и слаженно провести операцию по откапыванию пострадавших, их подняли на поверхность и передали медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»