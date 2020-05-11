В Ульяновской области "пьяный" лихач врезался в придорожную часовню
Пострадавший водитель госпитализирован
С места происшествияФото: УМВД по Ульяновской области
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая в поселке Мулловка Мелекесского района области. Там на большой скорости 54-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" не справился с управлением и врезался придорожную часовню в черте поселка.
В результата аварии травмы различной степени тяжести получил водитель легковушки, имеющий водительский стаж 22 года. От проведения медосвидетельствования он категорически отказался. Его увезли в больницу.
Часовня получила значительные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU