В заброшенной бане обнаружили тело 56-летнего мужчины
В заброшенной бане в селе Тубылгы в Новошешминском районе республики пьянствовали двое местных жителей - мужчины 54 и 56 лет. Во время застолья они поссорились. Один из собутыльников, 54-летний мужчина, несколько раз ударил своего оппонента по голове.
В результате телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия - ранения оказались смертельными.
- По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в правоохранительных органах. - Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»