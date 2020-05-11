2020-05-11T18:01:48+03:00
Происшествия

В заброшенной бане обнаружили тело 56-летнего мужчины

Зломышленник задержан
Лика ИСАЕВА
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Мужчину задержалиМужчину задержалиФото: МВД по РТ
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В заброшенной бане в селе Тубылгы в Новошешминском районе республики пьянствовали двое местных жителей - мужчины 54 и 56 лет. Во время застолья они поссорились. Один из собутыльников, 54-летний мужчина, несколько раз ударил своего оппонента по голове.

В результате телесных повреждений 56-летний мужчина скончался на месте происшествия - ранения оказались смертельными.

- По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в правоохранительных органах. - Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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